Evropske borze uvodoma neenotno

Frankfurt, 4. junija - Evropske borze so današnje trgovanje začele neenotno. Vlagatelji so previdni, na trgu je namreč prisotna zaskrbljenost glede svetovne gospodarske rasti, pozornost gre tudi trgovinskim napetostim, ki jih imajo ZDA z drugimi državami, npr. Kitajsko in Mehiko, poročajo tuje tiskovne agencije.