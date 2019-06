Policisti iščejo priče ponedeljkove nevarne vožnje v Kranju

Kranj, 4. junija - Kranjski policisti so v ponedeljek pozno zvečer na območju Kranja obravnavali voznika, ki je pod vplivom alkohola povzročil dve prometni nesreči in ogrožal tudi ostale udeležence v prometu. Policisti pozivajo vse, ki jih je voznik sivega avtomobila Fiat punto kakorkoli ogrozil, naj se javijo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so pri vozniku izmerili 1,22 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Obravnavajo ga zaradi dveh nesreč, ki ju je povzročil v Stražišču in na glavni cesti pri Orehku. Policisti njegovo nevarno vožnjo, s katero je močno ogrožal tudi ostale udeležence v prometu, obravnavajo kot kaznivo dejanje.

Ob tem prosijo udeležence v prometu, ki so se z njim srečali in jih je voznik kakorkoli ogrozil, naj se javijo na interventno številko 113. Gre za voznika sivega avtomobila Fiat punto kranjskih registrskih oznak.

Policisti ob tem iščejo tudi neznanega voznika, ki je okoli 22.30 vozil iz smeri Medvod proti Kranju in se je pri šoli B&B na Orehku z vožnjo po nasprotnem smernem vozišču v zadnjem trenutku uspel izogniti trčenju. Brez tega manevra bi s pijanim voznikom silovito čelno trčil. Policisti voznika obravnavajo kot morebitno pričo in ga prosijo, naj se jim javi.