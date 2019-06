V Pekingu ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru molk in okrepljena varnost

Peking/Hongkong, 4. junija - Na Kitajskem današnji 30. obletnici nasilnega zatrtja prodemokratičnih protestov na Trgu nebeškega miru v Pekingu ne posvečajo velike pozornosti, so pa okrepili cenzuro na spletu ter močno poostrili varnostne ukrepe na trgu, poročajo tuje tiskovne agencije. EU in ZDA pa so ob obletnici pozvale k razkritju dogajanja in žrtev izpred 30. let.