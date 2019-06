V Krškem slovesnost ob 50-letnici delovanja območne obrtno-podjetniške zbornice

Krško, 4. junija - V Kulturnem domu Krško bo drevi potekala slovesnost ob 50-letnici delovanja Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Njeni zametki segajo v leta po drugi svetovni vojni, uradno so jo kot Društvo zasebnih obrtnikov in gostincev Krško, ki je združevalo obrtnike iz Krškega, Kostanjevice na Krki, Brežic in Sevnice, registrirali 19. maja 1969.