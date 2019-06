Okrogla miza: O stresu in z njim povezanih boleznih med menedžerji se premalo govori

Ljubljana, 4. junija - Številni menedžerji so močno izpostavljeni stresu, a jih večina o tem ne govori. Na današnji okrogli mizi so nekateri opisali svoje izkušnje s posledicami preobremenjenosti in izpostavili, da je izjemno pomembno ločiti pozitivni in negativni stres ter postaviti meje. Zdravstvena stroka je poudarila pomen preventive in izkoreninjenja slabih navad.