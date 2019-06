Washington v veliko ofenzivo proti tehnološkim velikanom

Washington, 4. junija - Pravosodni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je sprožil široko preiskavo o konkurenčnosti digitalnih trgov, ameriški mediji pa poročajo, da sta si pravosodno ministrstvo ZDA in Zvezna komisija za trgovino (FTC) razdelila pristojnosti za preiskavo in morebitni pregon Amazona, Appla, Facebooka in Googla.