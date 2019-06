Avtomobilska podjetja v ZDA z dobro prodajo v maju

Detroit, 4. junija - Ameriška avtomobilska podjetja so imela maja dobro prodajo, čeprav so številke nepopolne, ker General Motors in Ford ne objavljata več mesečnih podatkov o prodaji, ampak le četrtletne. Po drugem četrtletju se jima bo pridružil še Fiat Chrysler, ki je maja v primerjavi z majem lani povečal prodajo za 2,1 odstotka na okrog 218.700 vozil.