Šahistke v predzadnjem krogu premagale Švico, Slovenci neodločeno z Nemci

Radenci, 3. junija - Slovenske šahistke so v osmem, predzadnjem krogu srednjeevropskega pokala, ki se končuje v Radencih, dosegla zmago proti Češki z 2,5:1,5, slovenski šahisti pa so igrali neodločeno 2:2 z Nemčijo. Slovenke so pete z možnostjo, da stopijo na zmagovalni oder, šahisti pa so s šestimi točkami deveti, predzadnji.