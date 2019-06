Newyorške borze končale neenotno, velik padec Nasdaqa

New York, 3. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali mešano. Med vlagatelji vlada vznemirjenje zaradi odločitve ameriških uradnikov o preiskavi glede tehnoloških podjetij Googla, Facebooka in Amazona. Tehnološki indeks Nasdaq zato beleži velik padec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.