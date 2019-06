Revizija pokazala, da so podatki o lanskem poslovanju šempetrske bolnišnice pravilni

Šempeter pri Gorici, 3. junija - Na današnji seji sveta zavoda šempetrske bolnišnice so se svetniki seznanili z ugotovitvami revizije, ki je pregledala poročilo o poslovanju bolnišnice v letu 2018. Zanjo so se odločili, saj so nekateri med njimi menili, da je izguba bolnišnice višja, kot je bilo prikazano. Revizija je ugotovila, da so podatki o 5,6 milijona evrov izgube pravilni.