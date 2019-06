Delo o krizi nemške SPD (4. 6.)

Ljubljana, 3. junija - Barbara Zimic v komentarju Kaj še ostane socialdemokratom? piše o počasnem, a vztrajnem (pro)padanju nemške socialdemokracije, ki dokazuje, kako nevarni so za stranko lahko slabo reklamirani lastni uspehi in uspavanost. Celo ukrepov, ki sodijo v resor SPD in so pravzaprav klasično socialdemokratski, volivci ne vidijo kot uspehov SPD.