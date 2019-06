Mrakova in Macarolova ne tekmujeta na finalu v Marseillu

Marseille, 4. junija - Najboljši slovenski jadralki zadnjega obdobja Tina Mrak in Veronika Macarol ne tekmujeta na finalni tekmi sezone za svetovni pokal, ki bo od danes do konca tedna potekala v Marseillu. Slovenske barve bosta v Franciji zastopala v kajtanju Toni Vodišek in v laserju Žan Luka Zelko.