Večer o prometni varnosti (4. 6.)

Maribor, 3. junija - Elizabeta Planinšič v komentarju Premiki v glavi piše o prometni varnosti v Sloveniji. O varnosti na naših cestah so glave staknili kar štirje ministri in to v času, ko smo prvič, odkar se na cestah srečujemo s prometom imeli manj kot sto mrtvih v letu dni. Drži pa tudi, da smo od vizije nič, torej nič mrtvih na naših cestah, še zelo daleč.