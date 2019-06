V Kranju podpisana pogodba za ureditev objekta nekdanje ekonomske šole

Kranj, 3. junija - Mestna občina Kranj je danes s podjetjem VG5 podpisala pogodbo za ureditev objekta nekdanje ekonomske šole, ki bo rekonstruiran za potrebe podružnične šole Simona Jenka in vrtca. Dela na šest milijonov evrov vrednem projektu bodo stekla po zaključku šolskega leta konec junija in naj bi bila končana do septembra prihodnje leto.