Ljubljana, 3. junija - Andreja Rednak v komentarju Zdravstvo v mrtvem teku, kako dolgo še? piše o tem, da so obljube eno, v praksi pa je že leta vse po starem, ukrepov v prid pacientom in zavarovancem ni nobenih. Kot meni komentatorka, se vlada ukvarja z zdravniki, pacienti pa so postranska škoda.