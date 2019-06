Evropske borze nekoliko okrevale; evro dražji, nafta cenejša

Frankfurt/Pariz, 3. junija - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so danes okrevali po preteklih padcih. Analitiki rast pripisujejo večjemu zanimanju zaradi ugodnih tečajev delnic. Vodilni indeksi so namreč v maju izgubili skoraj sedem odstotkov. Ne glede na to pa je razpoloženje na borznem parketu zaradi trgovinskih konfliktov pesimistično. Evro pridobiva, nafta se ceni.