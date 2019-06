Ministrstvo: Tveganja ob izvzemu dodatkov iz minimalne plače obvladljiva

Ljubljana, 3. junija - Pretekle, trenutne in napovedane makroekonomske okoliščine omogočajo izločitev dodatkov iz minimalne plače, predvideno za 1. januar 2020, ocenjuje ministrstvo za delo. Masa plač se bo prihodnje leto po njihovih izračunih z naslova zvišanja minimalne plače in izvzema dodatkov iz nje povečala za 197 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva.