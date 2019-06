Knovs nadaljuje preiskavo arbitražne prisluškovalne afere

Ljubljana, 4. junija - Komisija državnega zbora za nadzor nad obveščevalnimi službami (Knovs) bo danes nadaljevala zaslišanja v povezavi s prisluškovalno afero v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško. Potem ko so prejšnji teden opravili pogovore z agentko in arbitrom, so danes na vrsti trije nekdanji direktorji Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova).