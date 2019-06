Levica ob prvi obletnici zadnjih volitev v DZ zadovoljna z doseženim, vlado opozarja na obljube

Ljubljana, 3. junija - Levica je ob prvi obletnici zadnjih volitev v DZ zadovoljna, da so dosegli prve korake, ki so jih želeli, in sicer dvig minimalne plače ter ohranitev višine socialnih transferjev. To sta bili ključni točki za nadaljevanje sodelovanja v vlado. Slednje bo uspešno, če bo vlada držala obljube, opozarja vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.