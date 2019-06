Hrvaški policisti ob reševanju migrantov iz Donave skoraj ob čoln

Zagreb/Osijek, 3. junija - Hrvaški policisti so danes v zgodnjih jutranjih urah iz Donave v bližini Osijeka rešili 16 migrantov. Med posredovanjem se je eno od treh policijskih plovil, na katerem so bili rešeni migranti, delno potopilo, ko je mimoidoča večja rečna ladja povzročila valove. V nesreči ni bilo poškodovanih, so sporočili iz policije.