V SDS eno leto po volitvah ugotavljajo slabo stanje na več področjih

Ljubljana, 3. junija - V SDS eno leto po volitvah v državni zbor opozarjajo, da se vlada Marjana Šarca slabo spopada z notranjimi in zunanjimi izzivi. Prepričani so, da je to krivo za kolaps v zdravstvenem sistemu, po njihovih besedah je prišlo tudi do izgubljanja zaupanja v sodstvo ter slabega stanja na področju ilegalnih migracij.