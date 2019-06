Nagrada Taras za projekt umetnega želodca

Portorož, 3. junija - V okviru 11. industrijskega foruma IRT so v Portorožu danes podelili priznanje Taras za najboljši sodelovalni projekt v industriji. Dobilo ga je podjetje Lek z razvojnima partnerjema, ljubljanskima fakultetama za strojništvo in farmacijo, in sicer za projekt umetnega želodca. Strokovnjaki so opozorili tudi na vzpon inženirjev v industriji.