Bruselj preučuje nizozemsko zahtevo po ponovni uvedbi vizumov za vstop Albancev v EU

Bruselj, 3. junija - V Evropski komisiji so danes potrdili, da so prejeli nizozemsko zahtevo po ponovni začasni uvedbi vizumov za vstop Albancev v EU, ki jo bodo pazljivo preučili. "Odločitev o ukinitvi brezvizumske ureditve se ne sprejme zlahka," je poudarila govorka komisije Natasha Bertaud. Komisija mora odločitev o morebitnem ukrepanju sprejeti do konca meseca.