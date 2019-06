Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 3. junija - Borzni posredniki so danes na ljubljanski borzi sklenili za 1,23 milijona evrov poslov, od tega največ z delnicami Krke, in sicer za 517.630 evrov. Eden od poslov s temi delnicami je bil sklenjen v svežnju, vreden je bil 150.000 evrov. Indeks SBI TOP je ob tem napredoval za 0,50 odstotka. Največ so pridobile delnice Intereurope in Luke Koper.