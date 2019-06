V prometni nesreči v Zgornjem Posočju huje poškodovani dve osebi

Tolmin, 3. junija - Na glavni cesti Tolmin-Kobarid je danes okrog 10.15 blizu separacije Tolmin prišlo do hude prometne nesreče. Zaradi nepravilnega prehitevanja je prišlo do trčenja dveh osebnih avtomobilov, pri čemer sta bili huje telesno poškodovani dve osebi, so sporočili iz Policijske postaje (PU) Nova Gorica.