V Šentilju odpirajo regionalno turistično središče

Šentilj, 8. junija - V Šentilju bodo danes uradno odprli regionalno turistično središče, ki so ga vzpostavili na starem mejnem prehodu z Avstrijo. Po besedah župana Štefana Žvaba bodo lahko obiskovalci v njem vsak dan dobili vse potrebne informacije in gradivo za raziskovanje Šentilja in okoliških krajev.