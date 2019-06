Slovenski Pen in Slovenska matica podpirata skrb za slovenski jezik

Ljubljana, 3. junija - Člani Slovenskega centra Pen ter Slovenske matice so sporočili, da podpirajo protestno izjavo o zanemarjanju ustavno in zakonsko določene skrbi za slovenski jezik, ki so jo iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) naslovili na vlado. K aktivnem angažmaju pri skrbi za slovenščino na vseh področjih življenja so v SAZU pozvali tudi javnost.