V Ljubljani odprtje razstave MetaVrt Sfera2, ki navdih išče tudi v znanosti

Ljubljana, 8. junija - V galeriji Osmo/za bodo prihodnji torek odprli razstavo novomedijske umetnice Tanje Vujinović z naslovom MetaVrt Sfera2. Avtorica v svojih delih povezuje preteklost in prihodnost ter prepleta dejstva in elemente znanosti z mitologijo, navdih za razstavo, ki bo na ogled do 26. junija, pa je poiskala tudi pri slovenskih znanstvenikih.