Začenja se boj za prvega prvaka lige narodov

Ljubljana, 4. junija - Portugalska Porto in Guimaraes bosta v naslednjih dneh gostitelja prvega zaključnega turnirja evropske lige narodov, ki jo je vpeljala Evropska nogometna zveza (Uefa). V polfinalu se bosta najprej v sredo ob 20.45 v Portu merili Portugalska in Švica, dan pozneje pa bo ob isti uri v Guimaraesu še obračun Nizozemske in Anglije.