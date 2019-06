Sting v Stožicah z najljubšimi pesmimi

Ljubljana, 4. junija - V ljubljanskih Stožicah se bo v okviru trenutne turneje nocoj ustavil britanski glasbenik Sting. Na najnovejši poti po koncertnih prizoriščih in festivalih predstavlja najljubše skladbe, ki jih je ustvaril v karieri tako s skupino The Police kot samostojno. Temu primerno je turnejo, ki jo bo opravil pretežno po Evropi, naslovil Sting: My Songs.