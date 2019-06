Skrb za okolje med Nemci v porastu

Berlin, 9. junija - Delež Nemcev, ki skrb za okolje in podnebje vrednotijo kot ključno področje, se je med letoma 2016 in 2018 občutno povečal, kaže raziskava nemške vlade. Štirje od petih vprašanih so bili mnenja, da bi morala Nemčija pospešiti prehod na čistejše vire energije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.