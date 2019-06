Hrvaška Jadrolinija z mobilno aplikacijo za nakup vozovnic

Zagreb, 3. junija - Hrvaška ladijska družba Jadrolinija je pripravila aplikacijo za mobilne telefone mJadrolinija, ki omogoča nakup ladijskih vozovnic na spletu. Aplikacija v hrvaškem in angleškem jeziku ponuja hitrejši pristop do informacij, kot so cene vozovnic, vozni red in stanje v ladijskem prometu, je objavila Jadrolinija na svoji spletni strani.