Infantino v sredo po svoj prvi polni mandat predsednika Fife

Ljubljana, 3. junija - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo v sredo v Parizu izvedla volilni kongres. Na njem bodo delegati volili predsednika, to pa bo še naprej Švicar Gianni Infantino, ki je edini kandidat, Fifo pa vodi od februarja 2016, ko je nasledil neslavno "padlega" predhodnika Seppa Blatterja. Zdaj se poteguje za svoj prvi poln mandat, in sicer do leta 2023.