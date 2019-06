V Mehiki začeli z gradnjo sporne rafinerije

Ciudad de Mexico, 3. junija - V Mehiki so v nedeljo slavnostno zagnali projekt izgradnje naftne rafinerije, ki naj bi pripomogla k izboljšanju poslovanja državne naftne družbe Pemex in izboljšala gospodarske razmere na revnem jugu države. Strokovnjaki so do po njihovih besedah spornega projekta medtem kritični, saj menijo, da se bo njegova dejanska cena močno zvišala.