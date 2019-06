V pariški Petit Palais risbe nemške romantike

Pariz, 4. junija - V pariškem razstavišču Petit Palais so na ogled risbe nemške romantike, ki jih je za to priložnost posodil muzej iz Weimarja. Izbor 140 risb iz bogate zbirke muzeja, ki jih je za saškega vojvodo zbral nemški pesnik Johann Wolfgang Goethe, ponuja izjemen vpogled v zlato dobo nemške risbe v obdobju med letoma 1780 in 1850.