Mineva 125 let od transporta največje jelke na Slovenskem v Trst

Brezovica, 3. junija - Mineva 125 let od poseka in prevoza velikanskega Rakiškega jambora v Trst, za katerega so posekali do zdaj največjo jelko na Slovenskem. Z dogodki se bodo v Rakitni spomnili tudi jamborne poti in brinarjeve jelke, ki je bila kot naravni mutant posebnost v svetovnem merilu, a jo je neznanec pred nekaj leti požgal.