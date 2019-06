Nedeljska nesreča čolna na Savi terjala življenje Indijke

Radovljica, 3. junija - V bližini Radovljice se je na reki Savi v nedeljo okoli poldneva med spustom prevrnil čoln z osmimi tujimi državljani. 34-letna Indijka, ki so jo iz vode rešili krajani in jo oživljali, je v bolnišnici umrla. Pristojni dogodek še preiskujejo in preverjajo vse segmente organizacije in izvedbe spusta.