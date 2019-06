Svetovna prvaka v igranju na diatonično harmoniko Danaja Grebenc in Anže Krevh

Dunaj, 3. junija - Na svetovnem prvenstvu v igranju na diatonično harmoniko, ki je med 30. majem in 2. junijem potekalo v Sankt Peter-Freiensteinu v Avstriji, so slovenski tekmovalci dosegli zgodovinski uspeh, saj so odnesli zmago v obeh starostnih skupinah. Med mladinci je zmagala Danaja Grebenc iz Dravograda, med odraslimi pa Anže Krevh iz Lovrenca na Pohorju.