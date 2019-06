Na Dolenjskem letno srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije

Dolenjske Toplice/Novo mesto, 3. junija - V Kulturno-kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah se je danes začelo srečanje lutkovnih in otroških gledaliških skupin Slovenije 2019, ki ga bodo v torek in sredo nadaljevali v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Slovenske in zamejske skupine so na srečanje prijavile nekaj več kot 80 lutkovnih in 270 gledaliških predstav.