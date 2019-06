Smrtni žrtvi med protesti v Sudanu

Kartum, 3. junija - V Sudanu, kjer že več tednov potekajo mirni protesti za prenos oblasti z vojske na civilno vlado, je danes vojska z nasiljem ukrepala proti protestnikom in pri tem po navedbah opozicije in zdravnikov ustrelila dva protestnika. Do nasilja je prišlo, ko je vojska poskušala razbiti sedečo blokado protestnikov v središču mesta, ki traja že več tednov.