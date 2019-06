Jelenc: Kraje ni bilo

Pau, 3. junija - Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah je na evropskem prvenstvu v Pauju osvojila dve zlati in eno srebrno kolajno, marsikdo je pričakoval, da bo zadnji dan to bero še izboljšal olimpijski podprvak Peter Kauzer, a je zaradi odločitve glavnega sodnika, ki mu je dosodil sto kazenskih sekund, v polfinalu ostal brez finala.