Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so nekdanji višji predstavniki socialistične Jugoslavije Milan Kučan, Stipe Mesić in Raif Dizdarević sodelovali na panelu, ki se je dogajal v podzemnem bunkerju. Poročale so tudi o prvi podelitvi nagrade Jerneja Šugmana.