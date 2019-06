Na primorski avtocesti zaradi nesreče daljši zastoj, gneča tudi drugod

Ljubljana, 2. junija - Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Brezovico. Zastoj nastaja že pred Vrhniko in je po podatkih prometno-informacijskega centra dolg približno 11 kilometrov. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke.