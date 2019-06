Pri spustu po Savi se je prevrnil čoln z osmimi potniki, ena oseba huje poškodovana

Radovljica, 2. junija - Na reki Savi se je popoldne med spustom prevrnil čoln z osmimi tujimi državljani. Sedem oseb se je uspelo oprijeti skal. Eno osebo pa je odnesel tok, pri tem pa se je huje poškodovala. S helikopterjem so poškodovanega na nadaljnje zdravljenje prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.