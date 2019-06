V Himalaji rešili štiri plezalce, osem jih še pogrešajo

New Delhi, 2. junija - Reševalci so z območja v pogorju Himalaje, ki ga je pred dnevi zasul snežni plaz, rešili štiri britanske plezalce. Osem plezalcev, ki so se prejšnji teden namenili preplezati enega še neosvojenih vrhov, pa oblasti še vedno pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.