Prindiš prvak v kajaku, Franklinova v kanuju

Pau, 2. junija - V Pauju so na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah podelili zadnja dva kompleta odličij. Pri kajakaših je zmagal Čeh Vit Prindiš pred Poljakom Dariuszom Popielo in Francozom Quentinom Burgijem, pri kanuistkah pa Britanka Mallory Franklin, ki je prepričljivo premagala Španko Nurio Vilarubbla in rojakinjo Kimberley Woods.