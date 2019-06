Papež za blažene razglasil sedem grškokatoliških škofov

Bukarešta, 2. junija - Papež Frančišek je zadnji dan obiska v Romuniji za blažene razglasil sedem grškokatoliških škofov, ki so jih v času komunističnega režima zaprli in mučili. "Novi blaženi so trpeli in žrtvovali svoja življenja, s tem ko so nasprotovali ideologiji totalitarizma in prisile," je papež dejal v nagovoru okoli 60.000 zbranim na maši v mestu Blaj.