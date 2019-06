Kurdske oblasti bodo iz taborišča izpustile 800 sirskih žensk in otrok

Alep, 2. junija - Kurdske oblasti so danes napovedale, da bodo iz prenatrpanega begunskega taborišča Al Hol na severovzhodu Sirije izpustile bodo 800 žensk in otrok ter jih predale njihovim družinam. Med izpuščenimi so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tudi sorodniki džihadistov.