Ponekod na avtocestah zastoji, na meji podaljšano čakanje

Ljubljana, 2. junija - Zastoji danes nastajajo pred delovnimi zaporami na primorski in štajerski avtocesti, kolone vozil so trenutno dolge do tri kilometre. Povečan je promet iz Hrvaške proti Avstriji, na mejnih prehodih s Hrvaško vozila čakajo tudi poldrugo uro. Kolona je tudi pred Karavankami, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.