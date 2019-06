Izrael po raketnih napadih izvedel letalske napade na Sirijo

Tel Aviv, 2. junija - Izraelska vojaška letala so minulo noč izvedla napade na vojaške cilje v Siriji, potem ko so iz Sirije v soboto zvečer izstrelili dve raketi na Golansko planoto, je danes sporočila izraelska vojska. V izraelskih zračnih napadih je bilo po najnovejših podatkih ubitih deset vojakov - trije sirski in sedem tujih.